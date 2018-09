Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel ist nach ihrem schweren Sturz im Training

Das sagte die 27-Jährige in ihrer ersten Stellungnahme nach dem Unglück dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Vogel war am 26. Juni auf der Betonbahn in Cottbus mit einem anderen Fahrer zusammengestoßen. Danach wurde sie mehrmals operiert.