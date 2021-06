Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt die Absicht der Gesundheitsministerinnen und -minister, die Impfzentren auch über September 2021 verfügbar zu halten.

Die Impfzentren seien ein unverzichtbarer Baustein in der Pandemiebekämpfung, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Er verwies dabei auch auf die steigende Gefahr durch die Delta-Variante und die wahrscheinlich nötigen Auffrischungsimpfungen für Millionen Menschen ab dem Herbst. Landsberg räumte ein, dass die Impfzentren viel Geld kosteten, die Kosten eines weiteren Lockdowns wären aber viel höher. Zudem würde es nach einer Schließung Wochen, wenn nicht Monate dauern, um die Zentren im Bedarfsfall wieder zu öffnen.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich darauf verständigt, die Zentren vorerst in Bereitschaft zu halten. Auch an Coronatests vor Flugreisen sowie in Schulen und Kitas wollen sie festhalten, ebenso wie an Quarantänen für Reiserückkehrer aus bestimmten Gebieten.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.