Ukraine-Gespräche

Er teilte im Anschluss an eine Videoschalte in Paris mit, ein Frieden müsse von robusten und glaubwürdigen Garantien begleitet werden. Macron hatte sich informell mit Vertretern europäischer Regierungen sowie Kanadas ausgetauscht. In London teilte das Büro des britischen Premierministers Starmer mit, er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Starmer habe seine Unterstützung für die "Bemühungen unter Führung der USA" bekräftigt, einen dauerhaften Frieden zu erreichen, der Russland von jeglicher künftiger Aggression abhalte.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Waltz, sagte dem Sender Fox News, Macron und Starmer würden in der kommenden Woche zu Gesprächen über das Thema in Washington erwartet.

