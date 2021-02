Mit einem Flugzeug vom Typ Boeing 777 hat es einen weiteren Zwischenfall gegeben.

Auf dem Flughafen in Moskau landete außerplanmäßig eine Maschine, nachdem eines der Triebwerke auf dem Flug von Hongkong nach Madrid ausgefallen war. Verletzt wurde niemand, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Die Passagiermaschine sei von der russischen Fluggesellschaft Rossija zum Transport von Fracht genutzt worden.



Vergangene Woche waren in den USA nach einem Triebwerksausfall einer Boeing 777 Flugzeugteile in der Nähe von Denver in ein Wohngebiet gestürzt. Boeing hatte den Fluggesellschaften im Anschluss empfohlen, die 128 Maschinen mit Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney vorerst am Boden zu lassen.

