Nach dem Triebwerksausfall bei einer Boeing 777 in den USA bleiben Maschinen des Typs dort und in Japan vorerst am Boden.

Das teilten die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines sowie das japanische Verkehrsministerium mit. Zudem wird der Flugzeug-Typ noch in Südkorea eingesetzt. Während Korean Airlines den Betrieb der Maschinen vorübergehend einstellte, erklärte die Gesellschaft Asiana Airlines, man berate noch über mögliche Konsequenzen. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hatte eine umgehende Überprüfung aller Maschinen des Modells angekündigt.



Am Samstag waren infolge des Triebwerkausfalls einer Boeing 777 Flugzeugteile unweit von Denver im Bundesstaat Colorado in Wohngebiete gestürzt; die Maschine konnte dennoch sicher landen. Nach FAA-Angaben war das rechte Triebwerk kurz nach dem Start ausgefallen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.