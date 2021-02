Der Brand eines Triebwerks bei einer Boeing 777 in den USA ist vermutlich auf Materialermüdung zurückzuführen.

Die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB erklärte, die Schäden würden laut einer ersten Untersuchung auf eine Ermüdung von Metall hinweisen. Am Samstag waren infolge des Triebwerkausfalls einer Boeing 777 Flugzeugteile unweit von Denver im Bundesstaat Colorado in Wohngebiete gestürzt; die Maschine konnte dennoch sicher landen. Verletzt wurde niemand. Maschinen des Typs müssen in den USA sowie in Großbritannien und Japan vorerst am Boden bleiben.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.