Die weiteren Aussichten:

Am Samstag vor allem in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der Südosthälfte sonnig oder locker bewölkt, am Nachmittag auch dort Regen möglich. 23 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.