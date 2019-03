Der Dialog zwischen den USA und Nordkorea über die atomare Abrüstung auf der Halbinsel soll laut nordkoreanischen Staatsmedien fortgesetzt werden.

Die Staatsagentur KCNA meldete, beide Seiten hätten sich auf einen anhaltenden Dialog zur Denuklearisierung geeinigt. Die Gespräche zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Trump in Hanoi werden in dem Bericht als produktiv und aufrichtig bezeichnet. Der Austausch habe zum gegenseitigen Vertrauen beigetragen.



Zuvor hatte Nordkorea Trump widersprochen. Er hatte das Scheitern des Gipfels damit erklärt, dass Kim die Aufhebung aller Sanktionen gefordert habe.



Der Gipfel in der vietnamesischen Hauptstadt war gestern vorzeitig und ohne Einigung abgebrochen worden.