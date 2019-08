Nach dem von US-Präsident Trump ausgelösten Eklat in der Grönlandfrage bemüht sich Außenminister Pompeo um Schadensbegrenzung im Verhältnis zu Dänemark.

Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, telefonierte Pompeo mit seinem dänischen Kollegen Kofod. Dabei habe er Wertschätzung für Dänemarks Kooperation als einer der Verbündeten der USA ausgedrückt. Beide Außenminister hätten zudem über eine Verstärkung der Zusammenarbeit in der Arktis gesprochen, Grönland inbegriffen.



Trump hatte einen geplanten Besuch in Dänemark abgesagt, nachdem Regierungschefin Frederiksen einen Verkauf Grönlands an die USA abgelehnt hatte.