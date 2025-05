Berlin-Kreuzberg

Polizeieinsatz bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Ein Beamter sei von aggressiven Demonstranten in die Menge hineingerissen und niedergetrampelt worden, teilte ein Sprecher mit. Es habe erhebliche Gewalttätigkeiten gegeben. So hätten Teilnehmer unter anderem Getränkedosen auf Einsatzkräfte geworfen und sie mit roter Farbe bespritzt. Mindestens 50 Menschen seien festgenommen worden. Auch unter den Demonstranten gebe es Verletzte. Die Versammlung wurde am frühen Abend von der Polizei aufgelöst. Sie ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs und der gefährlichen Körperverletzung.

Etwa tausend Menschen nahmen an der Kundgebung anlässlich des palästinensischen Gedenktags Nakba teil. Dabei wurden auch Parolen gegen Israel gerufen. Mit dem Nakba-Tag soll an die Flucht und Vertreibung hunderttausender Palästinenser im Zuge der Staatsgründung Israels 1948 erinnert werden. Bei einer pro-israelischen Gegendemonstration wurden rund 35 Menschen gezählt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.