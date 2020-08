Das nordrhein-westfälische Innenministerium lässt einen umstrittenen Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt untersuchen.

Man nehme den Vorfall sehr ernst, teilte ein Sprecher in der Landeshauptstadt mit. Aus Neutralitätsgründen werde die Untersuchung von der Polizei in Duisburg geleitet. Auf dem sozialen Netzwerk Twitter war ein Video veröffentlicht worden, auf dem ein Polizist zu sehen ist, wie er einem auf dem Boden liegenden Mann das Knie auf den Kopf drückt. Nach Darstellung der Polizei hatte der Jugendliche die Beamten zuvor bei einem Einsatz gestört und dann angegriffen. Das im Video gezeigte Vorgehen der Polizisten werde nun analysiert und bewertet.



Verschiedene Medien berichteten, dass die Aufnahmen an die Umstände der Festnahme von George Floyd in den USA erinnerten. Der Afroamerikaner war bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz Ende Mai in Minneapolis getötet worden.