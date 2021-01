Nach den Angriffen auf zwei Dörfer in der westafrikanischen Republik Niger mit mehr als 100 Toten hat die Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet.

Zugleich wurden die Sicherheitsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Mali verstärkt. Ziel sei es, permanent eine Kompanie in der betroffenen Provinz aufzustellen, sagte Innenminister Alhada nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts. Für die Betroffenen kündigte er die Lieferung von Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern an.



Die offizielle Zahl der Toten vom vergangenen Samstag hat sich inzwischen auf 102 erhöht. Rund 30 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Über die Täter liegen noch keine Informationen vor. Im Niger und in anderen Ländern der Region sind Terrogruppen aktiv, die der Al Kaida oder dem Islamischen Staat IS die Treue geschworen haben.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.