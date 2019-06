Malis Präsident Keita hat den bewaffneten Überfall auf ein Dorf mit mindestens 95 Toten verurteilt.

Der Staatschef rief die Einwohner des nordwestafrikanischen Landes per Twitter auf, Verantwortung und Bürgersinn zu zeigen und die Gewalt nicht weiter eskalieren zu lassen. Nach Behördenangaben wurden bei dem Angriff vor allem Angehörige des Volks der Dogonen getötet. Ethnische Beweggründe werden ebenso wenig ausgeschlossen wie ein Terrorakt.



In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Übergriffe in Mali. In dem Land sind im Rahmen von UNO-Missionen tausende ausländische Militärangehörige stationiert, um für Frieden zu sorgen.