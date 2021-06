Vor dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn sind die Augen nach München gerichtet. Bundesaußenminister Maas hat die Entscheidung der UEFA, das EM-Fußballstadion nicht in Regenbogenfarben beleuchten zu lassen, als falsches Signal bezeichnet.

Auf Twitter schrieb der SPD-Politiker, es stimme, dass es auf dem Fußballplatz nicht um Politik gehe. Allerdings gehe es um Menschen, Fairness und Toleranz. Maas zeigte sich offen für andere Formen der Solidarität. Man könne heute zum Glück trotzdem Farbe bekennen - im Stadion und außerhalb, betonte Maas. Unionsfraktionschef Brinkhaus äußerte sich ähnlich. Der Grünen-Co-Chef Habeck sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", nur das Stadion zu beleuchten, reiche nicht aus. Ungarn müsse sich am Ende auch an die europäischen Regeln halten.



Ungarns Ministerpräsident Orban appellierte an die deutsche Politik, das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren. Ob das Münchner Fußballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchte, sei keine staatliche Entscheidung, sagte Orban der Deutschen Presse-Agentur. Nach Informationen der dpa und der ARD hat Orban seine Reise zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn abgesagt. Offizielle Informationen dazu liegen noch nicht vor.



Mit der Illumination des Stadions wollte Münchens Oberbürgermeister Reiter ein Zeichen setzen und auf die Einschränkungen der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender in Ungarn hinweisen. Dort hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt.

