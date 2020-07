Das türkische Außenministerium hat die Reaktion der griechischen Regierung auf das erste muslimische Freitagsgebet in der Hagia Sophia in Istanbul kritisiert.

Griechenland habe erneut seine feindliche Haltung gegenüber dem Islam und der Türkei gezeigt, hieß es in einer schriftlichen Mitteilung. Es sei nur ein Vorwand, dass man auf die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee reagiert habe. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis hatte die Umwandlung wörtlich als "Affront gegen die Zivilisation des 21. Jahrhunderts" und die Türkei als "Unruhestifter" bezeichnet.



Gestern hatten in Istanbul zehntausende Menschen in und um die Moschee herum das erste Freitagsgebet seit 86 Jahren verfolgt. Auch Präsident Erdogan war anwesend. Die Umwidmung des bisherigen Museums war international kritisiert worden.



Bundesaußenminister Maas sagte der "Rheinischen Post", die geänderte Nutzung sei "kein Beitrag zur Völkerverständigung". Die Hagia Sophia war ursprünglich als byzantinische und damit christliche Kirche erbaut worden. Später diente sie mehrere hundert Jahre lang als Moschee, bevor sie 1934 ein Museum wurde.