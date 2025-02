Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts unterschiedlich bewölkt, teils auch klar. Im Süden Nebelfelder. Tiefstwerte plus 9 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Westhälfte zunehmende Bewölkung und gebietsweise leichter Regen. In der Osthälfte heiter. Temperaturen im Westen 12 bis 17, im Osten und Südosten 7 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Tagesverlauf überall auflockernde Bewölkung bei 7 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.