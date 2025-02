Wetter

Nach und nach setzt sich mildere und feuchtere Luft durch

Das Wetter: Nachts unterschiedlich bewölkt, teils auch klar. Im Süden Nebelfelder. Tiefstwerte plus 11 bis minus 4 Grad. Am Tag in der Westhälfte zunehmende Bewölkung und gebietsweise leichter Regen. In der Osthälfte heiter. Temperaturen im Westen 11 bis 17, im Osten und Südosten 6 bis 13 Grad.