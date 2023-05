Der frühere pakistanische Premierminister Imran Khan. (dpa/Rahmat Gul)

Für die Hauptstadt Islamabad sowie für zwei von vier Provinzen des Landes kündigte sie den Einsatz der Armee an. In einer Ansprache an die Nation erklärte Regierungschef Sharif, die Unruhen hätten dazu geführt, dass öffentliches und privates Eigentum beschädigt worden sei. Die Angriffe seien unverzeihlich.

Ursprung der Tumulte war die Festnahme des populären Oppositionsführers und früheren Ministerpräsidenten Khan. Seine Anhänger stürmten Militär- und Regierungseinrichtungen und setzten mehrere Gebäude in Brand. Mindestens sechs Menschen wurden getötet. Hunderte wurden festgenommen. Khan wird unter anderem Korruption vorgeworfen. Er weist die Anschuldigungen zurück.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.