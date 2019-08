Infolge des starken Unwetters in Südhessen sind mehrere Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei in Darmstadt wurde ein 34-jähriger Mann von einem umstürzenden Baum getroffen. Auch im Kreis Offenbach wurden mehrere Menschen verletzt. Zahlreiche Straßen und Unterführungen wurden geflutet. Dächer wurden abgedeckt und Bäume umgeknickt. Im Fernverkehr müssen Bahnreisende noch bis zum Nachmittag mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Probleme gibt es auch im Flugverkehr. Mehrere Verbindungen in Frankfurt am Main wurden annulliert oder umgeleitet.