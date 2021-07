Angesicht der verheerenden Unwetter mit vielen Toten im Westen Deutschlands hat die Siegener Professorin Messari-Becker eine andere Stadtplanung gefordert.

Die zerstörten Orte hätte in ihrem gegenwärtigen Zustand keine Chance gegen derartige Wassermassen gehabt, sagte die Wissenschaftlerin im Deutschlandfunk. Die Gebiete seien generell zu bebaut und die Böden zu versiegelt gewesen. Beim Wiederaufbau müsse man unbedingt darauf achten, dass in den Ortschaften und Städten große Grünflächen eingeplant würden. Größere Abstände zwischen den Gebäuden seien nötig. Rückbauten seien daher in bestimmten Fällen unabdingbar. Zudem müsse die Kanalisation angepasst werden, damit große Wassermengen schnell abgeführt werden können. Auch Orte, die nicht an Flüssen liegen, benötigten Rückhaltebecken, betonte die Stadtplanerin.

Weiterführende Links

Alle relevanten Entwicklungen können Sie auch in unserem Newsblog nachlesen.



Starkregen in Westdeutschland - Wie ist das Jahrhundert-Ereignis entstanden?



Starkregen und Hochwasser - Wie der Städtebau auf die steigende Unwetter-Gefahr reagieren kann

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.