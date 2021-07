Die Versicherungsbranche spricht sich nach der Hochwasserkatastrophe für mehr Prävention aus, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Das Umweltbundesamt fordert gar, den Klimaschutz in der Verfassung zu verankern.

Präsident Messner sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", wirksame Vorsorge gehe nur gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen. Deswegen sollte die Anpassung an den Klimawandel eine Gemeinschaftsaufgabe werden - und das müsse ins Grundgesetz.



Das sollte von der nächsten Regierung mit höchster Priorität verfolgt werden. Vor wenigen Tagen hatte sich bereits Bundesumweltministerin Schulze, SPD, für eine Aufnahme ins Grundgesetz ausgesprochen. Konkret forderte sie, den Artikel 91a zu erweitern. Dort ist unter anderem der Küstenschutz als Gemeinschaftsaufgabe geregelt.

"Nicht ausreichender Rückhalt für Klimaschutz"

Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Flasbarth, bemängelte im ARD-Fernsehen einen nicht ausreichenden Rückhalt für den Klimaschutz in der Vergangenheit. In den letzten Wochen sei jedoch die Erkenntnis gestiegen, dass mehr unternommen werden müsse. Neben den Unwettern in Deutschland nannte Flasbarth auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes Ende April als Grund. Die Richter trugen der Bundesregierung auf, die Emissionsziele nach 2030 näher zu definieren.



Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft betonte nach der Hochwasserkatastrophe die Bedeutung der Prävention in Zukunft. Hauptgeschäftsführer Asmussen sagte im Deutschlandfunk, man müsse von einer Zunahme der Extremwetterlagen ausgehen. Man sehe seit Jahrzehnten einen kontinuierlichen Anstieg solcher Naturkatastrophen in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.