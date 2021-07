Angesichts der Unwetter-Katastrophe hat Bundeskanzlerin Merkel umfassende Hilfen der Bundes für die betroffenen Gebiete angekündigt.

Wo der Bund helfen könne, werde er es tun, sagte Merkel in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz während ihres Besuchs in Washington. Die Kanzlerin zeigte sich zudem erschüttert über die vielen Toten. Innenminister Seehofer sprach von einer Tragödie. Die betroffenen Kommunen könnten sich auf umfangreiche Hilfen des Bundes beim Wiederaufbau verlassen.



Umweltministerin Schulze mahnte unter dem Eindruck der Zerstörungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz größere Anstrengungen für den Klimaschutz an. Der Klimwandel sei in Deutschland angekommen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet erklärte, die zunehmenden Starkregen- und Hitzeereignisse erforderten eine Intensivierung des Klimaschutzes. Die Klimaschutzaktivistin Neubauer nannte es verlogen, dass der CDU-Vorsitzende jetzt mehr Tempo beim Klimaschutz fordere. Laschet regiere seit Jahren in Nordrhein-Westfalen und seine Politik trage dazu bei, dass die globalen Klimaziele verpasst würden.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.