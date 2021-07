Die Klimaschutzaktivistin Neubauer hat angesichts der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands die Klimaschutzpläne von CDU und CSU kritisiert.

Während die Menschen in den betroffenen Regionen mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen hätten, trete Unionskanzlerkandidat Laschet mit einem Wahlprogramm zur Bundestagswahl an, das die Klimakrise beschleunigen werde, sagte die Organisatorin von Fridays for Future in Deutschland der "Rheinischen Post". Neubauer nannte es verlogen, dass der CDU-Vorsitzende jetzt mehr Tempo beim Klimaschutz fordere. Laschet regiere seit Jahren in Nordrhein-Westfalen und seine Politik trage dazu, dass die globalen Klimaziele verpasst würden.

