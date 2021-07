Nach der Unwetterkatastrophe hat sich die Lage in den betroffenen Regionen im Westen Deutschlands stabilisiert.

Die Aufräumarbeiten schritten voran, teilten die Behörden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit. Die Einsatzkräfte versuchten nun, sich ein umfassendes Lagebild zu verschaffen. Es sei jedoch schon sicher, dass zahlreiche Häuser dauerhaft unbewohnbar seien und wichtige Infrastruktur zerstört sei. Die Zahl der Toten erhöhte sich den Angaben zufolge auf mindestens 164. Allein in den rheinland-pfälzischen Hochwassergebieten gelten demnach noch 170 Menschen als vermisst.



Nach der Katastrophe wird nun darüber diskutiert, ob die Menschen früh und umfassend genug informiert wurden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe teilte mit, die Warn-Infrastruktur habe funktioniert. Die Frage sei aber, wie sensibel Behörden und Bürger auf die Warnungen reagiert hätten. Bundesinnenminister Seehofer erkärte, dass die Meldewege funktioniert hätten. Zudem halte er die föderale Struktur des Katastrophenschutzes für richtig. Zentralismus an dieser Stelle hätte nichs verhindern können. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul betonte, Städte und Kreise hätten angemessen reagiert. Das Wesen von Naturkatastrophen sei aber, dass sie in ihrem vollen Ausmaß nicht vorhersehbar seien.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.