Unwetter und Gewitter sorgen in Teilen Deutschlands für Probleme im Bahnverkehr.

In Hessen schlug ein Blitz in ein Stellwerk in Walldorf ein. Zwischen den Hauptbahnhöfen von Mannheim und Frankfurt am Main fahren deshalb derzeit keine Züge. Die meisten Züge werden umgeleitet.



Auf den Strecken zwischen Darmstadt und Frankfurt sowie zwischen Hanau und Aschaffenburg gab es Oberleitungsstörungen. Auch dort kann es nach Angaben der Bahn zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen.