Nach der Verurteilung des russischen Oppositionellen Nawalny wird in Deutschland über den Umgang mit der Regierung in Moskau diskutiert.

Die Grünen-Politikerin Beck forderte klare Schritte. Die Zahl der Verhaftungen in Russland sei immens, sagte Beck im Deutschlandfunk (Audiolink). Es werde versucht, der Zivilgesellschaft die Luft abzuschnüren. Beck stellte klar, dass Proteste nur Wirkung hätten, wenn sie für den Kreml und Präsident Putin schmerzhaft seien. Deutschland sollte deshalb aus dem Nord-Stream-2-Projekt aussteigen.



Der Vorsitzende des deutsch-russischen Forums, Platzeck, lehnte Sanktionen gegen Russland ab. Diese führten lediglich zu Gegenmaßnahmen und würden die Arbeit der Opposition erschweren, sagte der frühere SPD-Politiker ebenfalls in unserem Programm (Audiolink). Vielmehr müsse man auf Augenhöhe im Dialog mit der russischen Regierung bleiben. Dazu gehöre auch Kritik.

Mehr als 1.300 Festnahmen

Gestern hatten in mehreren russischen Städten zahlreiche Unterstützer

Nawalnys protestiert. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info nahm die Polizei mehr als 1.300 Menschen fest. Ein Gericht in Moskau hatte Nawalny zuvor wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Abzüglich der Zeit im Hausarrest muss der 44-Jährige insgesamt zwei Jahre und acht Monate in ein Straflager. Seine Anwälte kündigten Berufung gegen das Urteil an.



An dem Urteil gab es auch international Kritik. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, die Entscheidung sei fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. Nawalny müsse sofort freigelassen werden. Auch die Gewalt gegen friedliche Demonstanten in Russland müsse aufhören. Die USA, Großbritannien und Frankreich forderten ebenfalls die sofortige Freilassung Nawalnys. Der britische Außenminister Raab nannte das Urteil "pervers". Der französische Präsident Macron erklärte, ein politischer Dissens sei niemals ein Verbrechen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.