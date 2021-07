Die in der Türkei zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilte Kölnerin Gönül Örs ist wieder in Deutschland.

Die 39-Jährige wurde in Köln von Oberbürgermeisterin Reker empfangen. Möglich wurde die Rückkehr nach zwei Jahren, nachdem eine Ausreisesperre gegen sie aufgehoben worden war.



Vor zwei Wochen hatte ein Gericht in Istanbul Örs zu insgesamt zehn Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Sie war unter anderem wegen Terrorpropaganda und Freiheitsberaubung angeklagt und schuldig gesprochen worden. Hintergrund der Anklage war eine Protestaktion im Jahr 2012 auf einem Schiff auf dem Rhein in Köln. Sie weist die Vorwürfe zurück und kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Örs war 2019 festgenommen worden, als sie ihre in der Türkei inhaftierte Mutter besuchen wollte, und stand später unter Hausarrest.

