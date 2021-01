Die Aufklärung steht erst am Anfang, denn nun schlägt die Stunde des Parlamentes. Lebenslänglich wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld und nach 15 Jahren womöglich Sicherungsverwahrung. Das Urteil im Strafprozess gegen den geständigen Lübcke-Mörder Stephan Ernst ist hart, aber richtig. Die Botschaft lautet: Der Rechtsstaat wehrt sich entschlossen gegen Menschen, die Städte und Dörfer mit politischem Terror überziehen wollen. Genau dies wollte Stephan Ernst – das machte das Gericht in der Urteilsbegründung unmissverständlich klar.

Völkisch-nationalistische Gesinnung, fremdenfeindlichen Ressentiments

Seit seiner Jugend ist der Lübcke-Mörder getrieben von einer tiefsitzenden völkisch-nationalistischen Gesinnung sowie fremdenfeindlichen Ressentiments. Gewaltbereit zeigt er sich seit Jahrzehnten immer wieder: Vom Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft bereits 1989 bis hin zum Mord an Walter Lübcke vor knapp zwei Jahren zieht sich eine Kette von schrecklichen Taten.

(picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Swen Pfoertner)"Dieses Urteil ist der Tat überhaupt nicht angemessen"

Der Mann, der den CDU-Politiker und Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 vor seinem Haus erschossen hat, ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Warum sie das Urteil für unzureichend hält, erklärt Caro Keller vom Netzwerk NSU-Watch im Dlf.

In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten: So urteilte das Gericht heute hingegen im Fall seines Mitangeklagten Markus H. Das bedeutet: Lediglich eine 18-monatige Bewährungsstrafe wegen illegalen Waffenbesitzes. Aber keine Verurteilung und langjährige Haftstrafe wegen Beihilfe zum Mord, wie von der Anklage gefordert.

Diese Entscheidung ist nicht nur für die Hinterbliebenen des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten schwer zu ertragen. Denn Markus H. hat im Internet gegen Walter Lübcke gehetzt und zusammen mit Stephan Ernst Schießübungen veranstaltet. Womöglich auch mit ihm gemeinsam das Wohnhaus der Familie Lübcke ausgespäht. Doch die Beweise für eine Verurteilung von Markus H. als Mordhelfer reichten dem Gericht nicht aus. Ob die Bundesanwaltschaft mit ihrer heute angekündigten Revision Erfolg haben wird, darf bezweifelt werden.

Kein Aufschluss über Mitwisser und Hintermänner

Die Hoffnung der Lübcke-Hinterbliebenen, der Prozess könne auch Aufschluss über Mittäter, Mitwisser, Hintermänner oder -frauen der rechtsextremistischen Szene in Nordhessen geben, hat sich überdies nicht erfüllt. Das Gericht wollte nicht vorrangig rechtsradikale Netzwerke untersuchen. Es konzentrierte sich weitgehend auf die Aufklärung der konkreten Tatvorwürfe.

(IMAGO / Hartenfelser)Der Mord an Lübcke und die Rolle des Verfassungsschutzes Stephan E. musste sich wegen der Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor Gericht verantworten. Dabei ging es auch um die Frage, warum Hessens Verfassungsschutz es zuließ, dass der mutmaßlicher Helfer jahrelang sechs Schusswaffen besitzen konnte.

Das ist zwar nachvollziehbar. Doch verständlich ist auch die Enttäuschung derjenigen, die nicht an die Einzeltäterthese glauben, sondern Stephan Ernst und Markus H. als Teil eines seit vielen Jahren bestehenden Netzwerks gewaltbereiter Rechtsextremisten in Nordhessen sehen – mit Verbindungen vor allem in die unmittelbar benachbarten Bundesländer.

Nun richtet sich die Hoffnung auf Aufklärung vor allem auf den Lübcke-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags. Er wird auch mögliches Behördenversagen im Vorfeld des Mordes in den Blick nehmen. Das ist gut so. Mit dem Ende des Strafprozesses heute beginnt nun die politische Aufklärung zu den Hintergründen der Tat. Das ist die Demokratie nicht nur den Hinterbliebenen schuldig – sondern auch sich selbst.

Ludger Fittkau (©Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Ludger Fittkau, geboren 1959 in Essen, studierte Sozialpädagogik sowie Sozialwissenschaften an den Universitäten Duisburg/Essen und der Fernuniversität Hagen. Promotion dort im Fach Soziologie. Nach rund zehn Jahren offener Jugendarbeit sowie Medienpädagogik in Oberhausen und Essen Wechsel in den freien Journalismus. Tätig u.a. für den WDR (Hörfunk und Fernsehen), den DLF sowie für die Kölner TV-Produktionsfirma "probono" von Friedrich Küppersbusch. Ab 2007 freier Redakteur und Autor in der Landeskulturredaktion von SWR 2 in Mainz. Seit 2009 Landeskorrespondent von Deutschlandradio - zunächst in Rheinland-Pfalz und aktuell in Hessen.