In Genf ist der Weltpostverein zu einer Krisensitzung zusammengekommen.

Hintergrund ist die Drohung der USA, aus der Organisation auszutreten. Das Land hat sich über die niedrigen Gebühren beschwert, die China und andere Länder der US-Post für die Auslieferung von Warensendungen erstatten. Diese liegen deutlich unter dem, was Industrieländer untereinander zahlen. Die USA wollen die Gebühren darum künftig selbst festlegen. Zum Beginn der Krisensitzung appellierte der Generaldirektor des Weltpostvereins, Hussein, an die Kompromissbereitschaft der 192 Mitgliedsländer. Man stehe am Scheideweg. Der Vertreter der US-Post sagte in Genf, das Unternehmen arbeite mit Hochdruck daran, im Falle eines Austritts weiter eine problemlose Postbeförderung zu gewährleisten.



Der Weltpostverein regelt 145 Jahren die Beförderung internationaler Post. Einen ausführlichen Online-Beitrag zum Thema finden Sie hier.