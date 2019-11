Tausende Palästinenser haben gegen den Kurswechsel der USA hinsichtlich der israelischen Siedlungspolitik protestiert.

In Nablus im Westjordanland setzten sie lebensgroße Pappfiguren von US-Präsident Trump, US-Außenminister Pompeo und Israels Regierungschef Netanjahu in Brand. Der palästinensische Regierungschef Schtajjeh sagte in Ramallah, die Palästinenser würden die Entscheidung der USA niemals akzeptieren. Auch in Hebron und anderen Städten gab es Proteste, vereinzelt kam es zu Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften.



Die USA hatten in der vergangenen Woche entschieden, die jüdischen Siedlungen im Westjordanland nicht länger als völkerrechtswidrig einzustufen. Der Beschluss stieß international auf Ablehnung. Die Vereinten Nationen und die Europäische Union sehen die Siedlungen als rechtswidrig an.