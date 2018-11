Nach den Kongresswahlen in den USA hat Bundesaußenminister Maas zu einer verstärkten Zusammenarbeit in Europa aufgerufen.

Maas erklärte in Berlin, es sei ein Irrglaube, nun auf Kurskorrekturen durch US-Präsident Trump zu setzen. Die EU müsse vielmehr die eigene Handlungsfähigkeit stärken, wenn es darum gehe, Strafzölle abzuwehren. Dies gelte auch in Sicherheitsfragen oder im Kampf gegen den Klimawandel. Auch die deutsche Wirtschaft stellt sich weiter auf Gegenwind aus Washington ein. Der Präsident des Bundesverbandes der Industrie, Kempf, sagte, er habe wenig Zuversicht, dass sich an der protektionistischen Ausrichtung der amerikanischen Handelspolitik etwas ändern werde. Ähnlich äußerte sich Ifo-Präsident Fuest. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Krämer, sagte, das Wahlergebnis bedeute kein Aufatmen im Handelskonflikt mit den USA.