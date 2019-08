Russland und China fordern wegen der jüngsten US-Raketenpläne eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats.

In dem Antrag heißt es, bei dem Treffen am Donnerstag solle die Hohe UNO-Beauftragte für Abrüstung, Nakamitsu, das Gremium informieren.



Am Montag hatte das US-Verteidigungsministerium erklärt, erstmals seit dem Ausscheiden der USA aus dem Abrüstungsabkommen INF eine Mittelstreckenrakete getestet zu haben. Nordkorea sprach von gefährlichen Schritten, die zu einem neuen kalten Krieg in der Region führen könnten.