Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat die Ankündigung neuer US-Strafzölle gegen China als "besorgniserregend" kritisiert.

Damit heize Präsident Trump nach dem Abbruch der jüngsten Handelsgespräche den Konflikt an, erklärte der BDI in Berlin. Das Weiterdrehen der Zollspirale schade nicht nur den beiden Ländern, sondern auch der deutschen Industrie und der gesamten Weltwirtschaft.



Trump hatte gestern neue Sonderzölle auf chinesische Importe ab September angekündigt. Die Regierung in Peking drohte umgehend mit Gegenmaßnahmen. Heute will sich Trump zu den Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union äußern. Über konkrete Inhalte ist noch nichts bekannt. Die US-Regierung hat zuletzt unter anderem mit Strafzöllen für aus Europa importierte Autos gedroht. Das würde vor allem deutsche Hersteller treffen.