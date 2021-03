Das vom Vatikan verkündete Verbot, homosexuelle Paare zu segnen, stößt in Deutschland auf Kritik.

Der Osnabrücker Bischof Bode, der auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, schrieb auf Facebook, solche einfachen Antworten beendeten Fragen nicht, sondern befeuerten sie eher. Der Trierer Generalvikar Graf von Plettenberg erklärte, er habe "keinerlei Verständnis für die römische Klarstellung". Der Schaden, der mit dieser neuerlichen römischen "Intervention" verursacht werde, sei enorm. Der Dresdner Bischof Timmerevers sagte der Katholischen Nachrichtenagentur, das Schreiben des Vatikans zeige keine Weiterentwicklung aufgrund heutiger humanwissenschaftlicher Erkenntnisse und gegenwärtiger pastoraler Notwendigkeiten. Der katholische Wormser Dompropst Schäfer kündigte in einem Video auf Facebook an, er werde sich von niemandem verbieten lassen, Gottes Segen jedem zu spenden, der ihn brauche oder erbitte.

Kritik auch in Österreich

Die Glaubenskongregation des Vatikan hatte der Einführung katholischer Segensfeiern für homosexuelle Paare eine kategorische Absage erteilt. Es sei "nicht erlaubt, Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist", hieß es.



Das Katholische LSBT+Komitee, das sich für die Gleichberechtigung von queeren Personen in der römisch-katholischen Kirche einsetzt, urteilte, die vatikanische Glaubenskongregation verspiele die vermutlich letzte Chance weltweit, menschenfreundlich und ethisch anschlussfähig zu bleiben. Eine Gruppe von mehr als 300 liberalen Seelsorgern in Österreich will das vatikanische Verbot ignorieren. "Dieses Dekret stößt viele Christinnen und Christen vor den Kopf und vernebelt und diskreditiert die befreiende Botschaft Jesu", schrieb die als Pfarrer-Initiative bekannte Bewegung in einer Stellungnahme.

"Stärkung der Ehe zwischen Mann und Frau"

Zustimmung hingegen äußerte, wie schon zuvor die Bischöfe Voderholzer (Regensburg) und Oster (Passau), der Görlitzer Bischof Ipolt. Es gehe aus seiner Sicht um eine Stärkung der Ehe zwischen Mann und Frau und des Sakramentes der Ehe, sagte er. Zwar könnten Homosexuelle einzeln gesegnet werden, nicht aber ihre Partnerschaft. Das könnte in der öffentlichen Wahrnehmung zu Verwechslungen mit einer kirchlichen Trauung führen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.