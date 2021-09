Nach der Vereitelung eines möglichen Anschlags auf die Synagoge in Hagen ist eine Diskussion über den Umgang mit sogenannten Gefährdern im Gange. Alle drei Bewerber um das Amt des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin forderten ein härteres Vorgehen gegen Islamisten. Der in dem Fall verdächtigte 16-jährige Syrer befindet sich nach der Entscheidung eines Richters in Untersuchungshaft.

Unions-Kanzlerkandidat Laschet sagte der "Bild"-Zeitung, dazu gehörten auch Abschiebungen. Er schlug auch Verbote von verfassungsfeindlichen Organisationen und Vereinen, Verbote von Symbolen des Hasses und des Terrors und Einreise- und Aufenthaltsverbote vor, sowie eine europäische Gefährderdatenbank.



Seine Konkurrentin, Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock, meinte, es gebe keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung für Antisemitismus. Top-Gefährder müssten rund um die Uhr überwacht werden. Die Grünen setzen zudem auf Deradikalisierungs- und Präventionsprogramme. Baerbock schlug auch vor, Imame in Deutschland ausbilden zu lassen: "Wir müssen dafür sorgen, dass es keine radikale Einflussnahme hier in Deutschland gibt", betonte sie. Vor allem aber müsse jetzt mit allen Mitteln aufgeklärt werden.



Aufklärung durch Justiz und Polizei forderte auch SPD-Kanzlerkandidat Scholz auf Twitter. Er fügte hinzu, es sei Deutschlands Pflicht, alles zum Schutz von Jüdinnen und Juden zu tun und bei Gefahr sofort einzuschreiten.

Tatverdächtiger bestreitet Anschlagspläne

Im Fall Hagen waren zunächst vier Personen festgenommen worden, drei davon sind wieder auf freiem Fuß. Ein 16-jähriger Syrer befindet sich nach der Entscheidung eines Richters in Untersuchungshaft. Gegen ihn bestehe der dringende Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, teilte die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft mit. In einem Verhör soll der am Donnerstag festgenommene Jugendliche Anschlagspläne jedoch bestritten haben.



Als Gefährder stuft die Polizei Menschen ein, denen sie zutraut, aus einer politischen Motivation heraus schwere Gewalttaten oder Terroranschläge zu begehen.

