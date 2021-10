Der polnische Oppositionsführer Tusk hat zu Protesten gegen das gestrige Urteil des Verfassungsgerichts seines Landes aufgerufen. Tusk schrieb auf Twitter, er wolle ein europäisches Polen verteidigen.

Nach Angaben des ehemaligen EU-Ratspräsidenten soll die Kundgebung am Sonntag in Warschau stattfinden. Tusk ist kommissarischer Vorsitzender von Polens größter Oppositionspartei, der liberalkonservativen Bürgerplattform.



Der EU-Abgeordnete der Grünen, Freund, forderte die EU-Kommission zu konsequentem Handeln auf. Im Deutschlandfunk (audio-link) sagte Freund, wenn sich Mitgliedsländer nicht mehr an "gemeinsam vereinbarte Regeln hielten, dann höre die EU - zumindest in Polen - auf zu existieren". Hierbei gehe es um den Kern der Europäischen Union. Freund betonte, zwar könne man Polen nicht aus der EU ausschließen, aber den Geldfluss stoppen, zum Beispiel für die Corona-Hilfen in Höhe von 26 Milliarden Euro. Zur Begründung meinte Freund, man habe keine Sicherheit mehr darüber, dass ein "unabhängiges europäisches Gericht " entscheide, wenn es zum Beispiel Streit zu Fragen über Korruption gebe.



Das Verfassungsgericht hatte gestern geurteilt, dass bestimmte Elemente des EU-Rechts gegen die polnische Verfassung verstießen. Entgegen dem bisherigen Konsens in der Europäischen Union gab es damit nationalem Recht teilweise Vorrang vor EU-Recht. Die Richter begründeten die Entscheidung unter anderem damit, die Organe der EU handelten außerhalb der Grenzen der Kompetenz, die ihnen von Polen zuerkannt seien.

EU-Kommission reagierte besorgt

Die Europäische Kommission reagierte besorgt auf das Urteil. Justizkommissar Reynders sagte in Brüssel, man werde alle Mittel ausschöpfen, damit das EU-Recht in Polen gewahrt bleibe. Das Prinzip, wonach dieses Vorrang vor nationalem Recht habe sei ebenso zentral für den Staatenbund wie der bindende Charakter von Entscheidungen der EU-Justiz. Luxemburgs Außenminister Asselborn warnte vor einer Aushöhlung der europäischen Rechtsordnung. Er sagte dem "Tagesspiegel", es sei nun zu befürchten, dass es keine einheitliche Linie bei der Auslegung von EU-Verträgen mehr gebe und auch andere Länder einen ähnlichen Weg gehen könnten. Dann aber seien die EU-Verträge "auf Sand gebaut".



Die regierende nationalkonservative PiS-Partei baut das Justizwesen seit Jahren um. Kritiker werfen ihr vor, Richter unter Druck zu setzen. Die EU-Kommission hat wegen der Änderungen mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau eröffnet und Klagen beim EuGH eingereicht.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.