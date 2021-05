Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat die Vorwürfe der Grünen zurückgewiesen, sie trage eine Mitverantwortung am Scheitern der EU-Agrarverhandlungen.

Bei den Verhandlungen in dieser Woche zwischen Ministerrat, EU-Kommission und EU-Parlament habe sich Deutschland für einen Kompromiss eingesetzt, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Der Grünen-Kovorsitzende Habeck hatte zuvor der Funke Mediengruppe gesagt, statt Kompromisse zu ermöglichen und eine vermittelnde Rolle einzunehmen, habe Klöckner entscheidend dazu beigetragen, dass die Verhandlungen abgebrochen werden mussten.



Bei der Reform der EU-Agrarpolitik geht es um die finanzielle Unterstützung der Landwirte in Europa und die Bedingungen, unter denen Lebensmittel hergestellt werden. Künftig soll ein bestimmter Prozentsatz der Agrargelder an Umweltauflagen geknüpft sein. Die Höhe dieses Anteils ist jedoch umstritten.



Klöckner warnte davor, die Bauern beim Klimaschutz zu überfordern. Vieles gehe nicht über Nacht. Wichtig seien Augenmaß und Machbarkeit.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.