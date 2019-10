Nach der Verschiebung der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament will Premierminister Johnson bei der EU nun doch förmlich eine Verlängerung der Austritts-Frist beantragen. Bislang hatte er dies rigoros abgelehnt. Er läge "lieber tot im Graben", hatte der Premier einmal gesagt.

In einem Telefongespräch am späten Abend mit EU-Ratspräsident Tusk sagte Johnson laut Agenturberichten jedoch zu, noch heute einen entsprechenden Brief abzuschicken. Laut einem Gesetz ist der britische Regierungschef zu dem Antrag verpflichtet. In einem an die Parlamentsabgeordneten gerichteten Schreiben machte Johnson allerdings erhebliche Einschränkungen. Darin heißt es, er werde nicht mit der EU über einen weiteren Aufschub verhandeln und ihr stattdessen mitteilen, dass er eine Verlängerung für keine Lösung halte. Morgen Vormittag wollen die EU-Botschafter in Brüssel über die neue Entwicklung beraten.



Das britische Parlament hatte die Abstimmung über den neu ausgehandelten Brexit-Vertrag am Nachmittag verschoben. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte für einen entsprechenden Antrag des konservativen Abgeordneten Letwin. Dieser sieht vor, dass erst dann über das neue Abkommen abgestimmt wird, wenn das Unterhaus in London ein Gesetz zur konkreten Umsetzung des Vertrags gebilligt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Großbritannien am 31. Oktober nicht ohne Abkommen aus der EU austritt.



Über den Tag im Unterhaus haben wir heute auch mit einem Live-Blog berichtet, den Sie hier nachlesen können.