Großbritanniens Premierministerin May reist heute nach Berlin, um mit Kanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen nach dem verschobenen Brexit-Votum im britischen Parlament zu beraten.

Zuvor wird sie sich mit dem niederländischen Regierungschef Rutte in Den Haag treffen. Der Ratspräsident der Europäischen Union, Tusk, teilte am Abend mit, man werde beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel über den Brexit sprechen. Zwar werde es keinerlei Nachverhandlungen zu dem Abkommen geben, die EU sei aber bereit darüber zu reden, wie die britische Ratifizierung erleichtert werden könne.



Der EU-Austrittsvertrag zwischen London und Brüssel hätte nach ursprünglicher Planung heute vom Unterhaus verabschiedet werden sollen. Wegen des Widerstands vieler Abgeordneter sagte May die Abstimmung jedoch ab.