Der israelische Präsident Rivlin hat seinen polnischen Kollegen Duda nach Verstimmungen zwischen den beiden Ländern zu einem Besuch eingeladen.

Bei einer Begegnung der beiden Präsidenten im Vorfeld der Holocaust-Gedenkveranstaltungen in Auschwitz sagte Rivlin, man wolle der polnischen Nation die Hand geben und auf einen Weg zurückkehren, den man gemeinsam gehen könne. Duda hatte am Donnerstag nicht an der Holocaust-Gedenkfeier in Yad Vashem teilgenommen, weil er anders als Russlands Präsident Putin dort kein Rederecht bekommen hatte. Zwischen beiden Ländern gibt es Verstimmungen wegen Behauptungen Putins, nach denen Polen eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges trage. In Polen, aber auch in anderen EU-Staaten und den USA, werden Putins Äußerungen als Umdeutung der Geschichte zurückgewiesen.