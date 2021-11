Nach der Explosion in Liverpool geht die Polizei von einem Terroranschlag aus. (dpa/Peter Byrne)

Das bestätigte Innenministerin Patel. Premierminister Johnson berief das nationale Sicherheitskabinett ein. Zuvor hatte die Polizei in Liverpool mitgeteilt, dass es sich bei der Explosion eines Autos am gestrigen Sonntag um einen terroristischen Vorfall gehandelt habe. Offenbar trug der Fahrgast einen selbstgebauten Sprengsatz. Der Taxifahrer habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können und die Türen des Fahrzeugs verriegelt, damit der Fahrgast nicht fliehen konnte. Über seine Identität wurde nichts mitgeteilt. Vier Männer wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen.

