Nach der Explosion in Liverpool geht die Polizei von einem Terroranschlag aus. (dpa/Peter Byrne)

Das bestätigte Innenministerin Patel. Sie begründete die Maßnahme damit, das die Explosion in Liverpool nach der Ermordung des Parlamentsabgeordneten Amess im Oktober die zweite mutmaßliche Terrorattacke innerhalb weniger Wochen darstelle. Premierminister Johnson berief das nationale Sicherheitskabinett ein. Premierminister Johnson berief das nationale Sicherheitskabinett ein.

Zuvor hatte die Polizei in Liverpool mitgeteilt, dass es sich bei der Explosion eines Autos am gestrigen Sonntag um einen terroristischen Vorfall gehandelt habe. Der Fahrgast eines Taxis trug offenbar einen selbstgebauten Sprengsatz mit sich. Während der Taxifahrer sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, sei der Fahrgast bei der Detonation ums Leben gekommen, hieß es weiter. Der bei der Explosion getötete Mann hatte sich den Polizeiangaben zufolge von einem Taxi zu einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt bringen lassen. Die Anti-Terror-Einheit veröffentlichte am Abend den Namen des Toten. Es handet sich demnach um einen 32-Jährigen namens Emad Al S. Der Mann habe Verbindungen zu zwei Wohnungen in Liverpool gehabt, die von der Polizei durchsucht wurden. Im Zusammenhang mit dem Fall wurden zudem vier Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren festgenommen.

Zu einem möglichen Motiv und dem Ziel des Anschlags konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Spekulationen, Ziel sei womöglich eine Gedenkveranstaltung für Gefallene am sogenannten Remembrance Sunday gewesen, wollte die Polizei nicht bestätigen. Man sei sich der räumlichen und zeitlichen Nähe zu den Gedenkzeremonien bewusst, aber man könne hier noch keine Verbindung herstellen, so der Polizeisprecher. In diese Richtung werde aber unter anderem auch ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.