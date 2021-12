Wechselseitig die roten Linien deutlich gemacht: Bei der Videokonferenz des russischen Präsidenten Putin mit US-Präsident Biden gab es keine Einigung. (imago / ITAR-TASS / Mikhail Metzel)

Die Expertin für außenpolitische Fragen in Europa, Donfried, soll dort mit hochrangigen Regierungsvertretern verhandeln und den US-Standpunkt verdeutlichen. Dabei werde es auch um die militärische Aufrüstung Russlands an der Grenze zur Ukraine gehen, hieß es im Pentagon. Die amerikanische Regierung setze sich uneingeschränkt für die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine ein. Im Anschluss soll die Diplomatin in Brüssel die Nato und die EU über ihre Vermittlungsbemühungen unterrichten.

Erst letzte Woche hatten US-Präsident Biden und der russische Staatschef Putin in einer Videokonferenz über den Konflikt beraten.

