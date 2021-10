Am Landgericht Potsdam hat der Mord-Prozess gegen eine damalige Mitarbeiterin eines Wohnheims für Menschen mit Behinderung begonnen.

Die Frau soll Ende April vier schwerstbehinderte Bewohner des evangelischen Oberlinhauses in Potsdam getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit aus. Die Frau wurde nach der Tat in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zum Prozessauftakt räumte sie psychische Probleme ein, wegen derer sie mehrfach in Behandlung gewesen sei.



Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage bis zum 9. Dezember vorgesehen. Laut Gericht sind 41 Zeugen und vier Sachverständige geladen, darunter eine Psychiaterin und drei Rechtsmediziner.

