Bundesjustizministerin Barley hat mit Blick auf die Gewaltausbrüche in Chemnitz vor dem Entstehen rechtsfreier Räume gewarnt.

Die SPD-Politikerin sagte dem "Handelsblatt", es sei ein Grundprinzip des Rechtsstaates, dass Recht auch durchgesetzt werde. Es dürfe nicht der Anschein entstehen, dass es Räume und Orte gebe, in denen das nicht der Fall sei. Barley forderte die sächsischen Behörden auf, Straftaten konsequent zu verfolgen. Wer Menschen bedrohe, angreife und gegen Minderheiten hetze, müsse unmittelbar zur Rechenschaft gezogen werden.



Die sächsische Polizei hat inzwischen zehn Ermittlungsverfahren gegen Personen eingeleitet, weil diese bei Demonstrationen in Chemnitz gestern den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Ermittelt wird wegen des "Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen", teilte ein Polizeisprecher mit.



In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" warnte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Malchow, vor dem Risiko einer zunehmenden Selbstjustiz durch Personalknappheit bei Polizei und Justiz. Dies berge die Gefahr, dass die Bürger das Recht selbst in die Hand nähmen. Die sächsische Polizei hatte nach den Ausschreitungen in Chemnitz gestern eingeräumt, den tausenden Demonstranten zu wenig Personal gegenüber gestellt zu haben.



Der Generalsekretär der in Sachsen regierenden CDU, Dierks, sagte im Deutschlandfunk, es könne nicht sein, dass eine so schwere Gewalttat wie die, die am Samstag passiert sei, politisch instrumentalisiert werde. Man dürfe auch nicht zulassen, dass gewaltbereite Demonstranten das Bild Sachsens und das der Stadt Chemnitz dominierten. Es gebe das Gewaltmonopol des Staates und es müsse unterbunden werden, dass Leute versuchten, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen.



Dierks nahm die sächsische Polizei in Schutz: Es sei gestern nicht damit zu rechnen gewesen, dass innerhalb so kurzer Zeit so viele Leute mit so hohem Gewaltpotenzial in der Stadt aufmarschierten. "Es ist gelungen, Recht und Ordnung durchzusetzen und Schlimmeres zu verhüten."



In Chemnitz wurden am Abend bei neuerlichen Demonstrationen und Protesten sechs Menschen verletzt. Demonstranten warfen Feuerwerkskörper und andere Gegenständen, dadurch seien einige Menschen verletzt worden, teilte die Polizei Chemnitz auf Twitter mit. Mehrere tausend Menschen waren dem Aufruf verschiedener rechter und auch linker Bündnisse gefolgt. Die Polizei räumte ein, auf einen so starken Zulauf nicht vorbereitet gewesen zu sein.