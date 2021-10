Die US-Notenbank will den Finanzmarkthandel einiger hochrangiger Notenbanker auf mögliche ethische oder rechtliche Mängel überprüfen.

Wie ein Sprecher der FED mitteilte, führe man dazu bereits Gespräche mit der internen Aufsichtsbehörde. Sie wolle untersuchen, ob die Handelsaktivitäten bestimmter hochrangiger Beamter sowohl mit den einschlägigen Ethikregeln als auch mit dem Gesetz in Einklang stünden.



Zuvor hatte Senatorin Warren die US-Börsenaufsicht SEC aufgefordert, die Handelsaktivitäten der Notenbanker zu untersuchen. In einem Brief an die SEC nannte die Demokratin auch FED-Vizepräsident Clarida. Dieser hatte Medienberichten zufolge im Februar 2020 von Anleihen auf Aktien umgeschichtet. Clarida passte demnach sein Portfolio einen Tag vor einer wichtigen Ankündigung von US-Notenbankchef Powell an. Powell warnte damals vor Risiken durch das Coronavirus und versprach eine Reaktion der FED, falls dies notwendig werden sollte. Warren verwies mit Blick auf solche Finanzaktivitäten von Notenbank-Vertretern auf mögliche Interessenskonflikte und illegales Verhalten.

