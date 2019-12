Vier Tage nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island haben Einsatzkräfte dort sechs Leichen geborgen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die sterblichen Überreste an Bord eines neuseeländischen Marineschiffes gebracht. Der Einsatz des Bergungsteams aus acht Elitesoldaten fand unter äußerst riskanten Bedingungen statt. Experten warnten vor einer möglichen neuen Eruption. Wahrscheinlich befinden sich noch zwei weitere Todesopfer auf der Insel. Damit würde die Gesamtzahl der Toten bei mindestens 16 liegen. Insgesamt hatten sich zum Zeitpunkt des Vulkanausbruchs am Montag 47 Menschen auf White Island aufgehalten. 22 Verletzte liegen nach Behördenangaben noch im Krankenhaus. Viele von ihnen schweben wegen schwerster Verbrennungen weiterhin in Lebensgefahr.