Nach Wahl in Belarus

A|Nach dem Ende der Präsidentenwahl in Belarus ist es am Abend in mehreren Städten des Landes zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Tausende Menschen versammelten sich auf zentralen Plätzen; sie warfen der Regierung Wahlfälschung vor.

In sozialen Netzwerken wurden Videos veröffentlicht, die etwa in der Hauptstadt Minsk zeigten, wie Polizisten auf Menschen einschlugen. Es gab zahlreiche Festnahmen.



Offiziellen Prognosen zufolge ist Präsident Lukaschenko als Sieger aus der Wahl hervorgegangen. Ihm werden knapp 80 Prozent der Stimmen zugeschrieben. Die Oppositionskandidatin Tichanowskaja hat demnach knapp sieben Prozent erhalten. Die Opposition erkennt das Ergebnis nicht an. - Lukaschenko regiert Belarus seit 26 Jahren autoritär.