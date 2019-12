Nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist die Zeit sehr knapp, um vor Ende 2020 eine Einigung mit Großbritannien über die neuen Beziehungen zur EU zu erzielen. Man strebe in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen einen Verzicht auf Zölle, Quoten und Dumping an, teilte von der Leyen nach dem EU-Gipfel in Brüssel mit.

Es sei auch wichtig, eine enge Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen zu wahren. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie erwarte komplizierte Verhandlungen und gehe nicht davon aus, dass Premierminister Johnson eine Verlängerung der Übergangsphase über 2020 hinaus beantragen werde. Bis dahin gebe es aber eine Vielzahl an Themen zu klären, von Handel über Fischerei bis zu Cybersicherheit. "Größter Knackpunkt" sei der hohe Zeitdruck. EU-Ratspräsident Michel sagte, man werde ein Abkommen nicht um jeden Preis abschließen. Bedingung sei Ausgewogenheit.

Johnson trifft sich mit der Königin

Der britische Premierminister Johnson begab sich am Mittag zu Königin Elisabeth II. in den Buckingham Palast, um sich den Auftrag zur Bildung der neuen Regierung erteilen zu lassen. Die Konservative Partei verfügt nach der vorgezogenen Parlamentswahl über eine absolute Mehrheit. Johnson sagte, mit dem Ergebnis könne er das Austrittsabkommen mit der EU zügig durchs Parlament bringen und bis zum 31. Januar vollziehen.



Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien gewannen die Tories nach Auszählung fast aller Bezirke 364 der 650 Sitze und liegen damit fast 40 Sitze über der absoluten Mehrheit. Die Labour-Partei verlor fast 60 Mandate und kommt nur noch auf mindestens 203. In Schottland setzten sich nationalistische Kräfte durch, die für einen Verbleib in der Europäischen Union sind. Auch in Nordirland waren nationalistische Kandidaten erfolgreich.