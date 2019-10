In Österreich beraten die Parteien über Konsequenzen aus den Ergebnissen der Nationalrats-Wahl.

Nach Stimmverlusten in Höhe von zehn Prozentpunkten werden bei der FPÖ personelle Veränderungen erwartet. Ex-Parteichef Strache will am Vormittag eine Erklärung abgeben. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue. Gestern Abend hatte Vize-Pateiobmann Haimbuchner erklärt, an einer Suspendierung Straches führe kein Weg vorbei.



Auch die Grünen und die ÖVP treffen sich im Laufe des Tages zu Vorstandssitzungen. Die beiden Parteien könnten zusammen ein neues Regierungsbündnis bilden. Rein rechnerisch möglich wäre auch eine Zusammenarbeit der ÖVP als stärkste Kraft mit der FPÖ oder mit der SPÖ, die jedoch ebenfalls Verluste hinnehmen musste.